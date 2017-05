Guld til Aalborg Håndbold

SKJERN: Aalborg Håndbold er danske mestre. Efter en forrygende anden finalekamp i Skjern kunne aalborgenserne løfte trofæet for tredje gang i klubbens historie - anden gang efter navneskiftet til Aalborg Håndbold.

Og holdet gjorde det imod alle odds - på udebane i Skjern Bank Arena imod Danmarks måske nok mest fanatiske hjemmepublikum - gav holdet en defensiv håndboldoplevelse bakket op af offensive storkampe fra især Buster Juul og Sander Sagosen. Cifrene endte på 32-25.

Aalborg Håndbold kontrollerede første halvleg fra start til slut - først og fremmest takket være en helt eminent defensiv.

Forsvaret havde fuldstændig styr på Skjerns angrebsspil i 6 imod 6, og i den anden ende kom aalborgenserne selv rimeligt let til scoringer.

Hvad der var endnu vigtigere var, at Sander Sagosen også fik rigtig god hjælp fra de øvrige bagspillere. Allerede tidligt i kampen havde både Martin Larsen og Janus Smarason tegnet sig for hver to scoringer, og Aalborg sprang hurtigt væk med et forspring på 6-2.

Skjern kom dog tilbage i kampen takket være et keeperbytte, hvor den skadede Ivanisevic blev erstattet af Søren Pedersen, og samtidig blev aalborgenserne ramt af udvisninger, hvor det værste var, at Sander Sagosen to gange måtte ud for at køle af i to minutter, hvilket alt andet lige tvang ham til at slappe mere af i defensiven.

Aalborg var foran hele 12-6, men Skjern fik lukket hullet til 10-13, inden Sander Sagosen sendte Aalborg i front med 14-10 ved pausen med sin tredje scoring.

Men faktisk sad man med fornemmelsen af, at den føring nærmest var for lille, når man så på Aalborgs spillemæssige dominans.

Og den formodning skulle vise sig at holde stik - i hvert fald i begyndelsen af anden halvleg. Bag en storspillende Lasse Mikkelsen indledte hjemmeholdet et comeback. Nøjagtig som Skjern gjorde det i den første finalekamp, hvor holdet var bagud med tre ved pausen i Aalborg.

Aalborg ramt af flere udvisninger, og nordjyden i den grønne Skjern-trøje var usvigelig sikker på både straffekast og afslutninger i tomt mål, når Aaalborg skiftede keeperen ud i undertal.

Gæsterne fik næsten kontakt med reduceringen til 16-17, men Aalborg trak igen fra på et par hurtige scoringer fra Sander Sagosen og Martin Larsen, og da Lasse Mikkelsen endelig brændte et straffekast, kunne Tobias Ellebæk med sin første scoring igen udvide føringen til fire mål med 13 minutter igen.

Magnus Saugstrup scorede sit første mål i kampen til 24-19, og Sander Sagosen begyndte at tage over i offensiven - sammen med en imponerende velspillende Buster Juul, der ellers har døjet med knæproblemer igennem hele slutspillet.

Og da Magnus Saugstrup scorede i tomt mål til 27-22 med mindre end syv minutter igen, begyndte selv de mest fanatiske af de mange Skjern-ultras at miste troen.

I slutminutterne steppede Aggefors endnu mere op i målet, og Aalborg udbyggede til en storsejr.