Gulddrømmen lever videre for sejlivede pirater

ISHOCKEY:Aalborg Pirates var taget til Bitcoin Arena med et klart mål. Nemlig at score et mål på udebane for første gang i DM-finaleserien. De to foregående finalekampe i Hørsholm havde nemlig ikke kastet Pirates-scoringer af sig.

Optimismen var intakt, efter fredagens overbevisende 5-2-sejr på egen is. Problematikken har været en åbenlys mangel på effektivitet foran Christopher Nihlstorp i Rungsted-målet. En anden vigtig faktor, som man skulle tage med ind i den femte DM-finale, var en høj grad af disciplin, så piraternes powerplay kunne komme i spil. Der skete imidlertid det stik modsatte.

Aalborg Pirates satte sig selv under pres i kampens indledning med et par halvdumme udvisninger. Den første undertalsperiode blev klaret uden problemer, men da Aalborg for anden gang på mindre end fem minutter var en mand mindre på isen, gik det galt. Rasmus Anderson bragte Rungsted på sejrs- og ikke mindst mesterskabskurs med sin scoring til 1-0.

På daværende tidspunkt var det klart Rungsted, der havde overhånden på isen. Piraterne skulle finde nogle helt andre takter frem for at komme ind i kampen. Stille og roligt fik nordjyderne etableret sig i Rungsteds zone.

Bedst som det begyndte at ligne noget, dummede Pierre-Olivier Morin sig, da han fik skubbet til Rungsted-keeper Christopher Nihlstorp i en situation, hvor Pirates-forwarden ellers havde haft en god chance.

Det kostede Morin 2+10 minutter i straffeboksen. Til Pirates' held formåede Rungsted ikke at udnytte det efterfølgende powerplay. Det effektive boxplay var et lille skridt i den rigtige retning for Aalborg Pirates. Det ændrede ikke på, at Aalborg Pirates var et godt stykke fra at kunne true Nihlstorp i Rungsted-målet.

Rungsted Seier Capital - Aalborg Pirates 2-4 Periodecifre: 1-0, 0-1, 1-3 Målscorere: 1-0 Rasmus Anderson (7. minut), Martin Højbjerg (40. minut), 2-1 Hampus Gustafsson (46. minut), 2-2 Cody Donaghey (54. minut), 2-3 Ben Duffy (56. minut), Martin Højbjerg (60. minut) Udvisningsminutter: Rungsted 0, Aalborg 18 Dermed er Rungsted Seier Capital dansk mester. VIS MERE

Kort inde i 2. periode burde Alex Wideman have bragt hjemmeholdet på 2-0, da han havde et helt tomt mål at putte pucken ind i, men en halv meter fra mål formåede han blot at ramme sidenettet på den ufatteligt store chance.

Tendensen fra 1. periode fortsatte ind i de næste 20 minutter. Det var Rungsted, der klart dominerede, mens Aalborg Pirates blot kunne forsøge at skøjte med i hjemmeholdets tempo. Det blev til en stribe chancer for Rungsted, der imidlertid ikke fik slået kapital af det massive overtag.

Aalborg Pirates skulle for sin del 12 minutter og 54 sekunder ind i 2. periode, før man noterede sig den første afslutning mod Rungsted-målet. På daværende tidspunkt Pirates en skygge af sig selv, og halspeakeren kunne med god samvittighed have efterlyst piraterne over hallens højtaleranlæg, for de var svære at få øje på.

Nichlas Hardt fik endnu en gigantisk chance for stort set at lukke kampen og serien, da han havde et tomt mål at afslutte på. Han skød pucken over, og så fornemmede man stille og roligt usikkerheden begynde at forplante sig mellem de mange frivillige, der havde taget plads på tribunen. De fornemmede, at det var nu, man burde lukke kampen fra Rungsteds side.

Bedst som det lignede en mål-løs periode skete, der noget, som sendte chokbølger blandt de trofaste fans, som havde taget opstilling uden for hallen. Efter næsten 160 minutters måltørke i Bitcoin Arena for Aalborg Pirates

Ud af det blå scorede Martin Højbjerg til 1-1 på et sandt missil af et skud. Han pløjede pucken op i det ene målhjørne med 19 sekunder tilbage af 2. periode. Målet satte for en stund alle festplaner på pause hos hjemmeholdets fans og frivillige, der ellers var begyndt at gå og lade op til champagnesprøjt og mesterskabsfejring.

For piraternes vedkommende kom målet som sendt fra himlen, men der var stadig et stort stykke arbejde i 3. periode, der pludselig var en helt anden størrelse med et uafgjort udgangspunkt.

Kampbilledet var det samme, som i de to foregående perioder. Det var Rungsted, der havde bedst styr på spillet, og piraterne halsede efter. Efter den forrige kamp i Bitcoin Arena efterlyste Julian Jakobsen mere omtanke fra Pirates' side. Måske var det omtanke eller mangel på samme, der blev afgørende, da Rungsted bragte sig på 2-1 ved Hampus Gustafsson, der på en kontra fik pucken ind bag George Sørensen.

Piraterne var nu et godt stykke ude på planken. Alle hæmninger blev derfor smidt over bord, hvilket resulterede i et godt tryk mod Rungsted-målet. Cody Donaghey, der har skudt på det meste i de første finalekampe har indtil videre haft en udnyttelsesprocent, der mindede om John "Faxe" Jensens under fodbold-EM i 92, men som den gode "Faxe" formåede også Donaghey at slå til, da det for alvor talte. Han udlignede nemlig på et drøn af et skud til 2-2.

Det fik intensiteten til at ramme loftet i hallen, og den åbne slagudveksling klarede Aalborg Pirates sig bedst i. Via en to mod en-situation bragte Ben Duffy nemlig Aalborg Pirates i front med fem minutter tilbage. Bedømt på de første 50 minutter virkede den udvikling i strid med al sund fornuft, men med tanke på de kommende helligdage er det på sin plads at tale om en genopstandelse i Jesus-kategorien, hvis det lykkes for Pirates at fuldbyrde det comeback, der nu er godt undervejs.

Da Rungsted pillede Nihlstorp ud af målet, lykkedes det for Martin Højbjerg at lukke kampen med en scoring til 4-2.

Kamp seks spilles på tirsdag i Bentax Isarena.