Gule striber i gågaden skal stoppe smittespredning

AALBORG:Gågaderne i Aalborg er natten til søndag blevet "delt i to".

Aalborg Kommune har fået malet gul stribe på midten af gågaderne og sat skilte op, der skal vejlede borgerne om, hvilken retning de bør gå - i højre side.

- Det sker for at hjælpe folk til at holde afstand, forklarer Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

- Det handler om at få samfundet i gang igen, uden at smittetrykket stiger. Vi vil mega-gerne have, at folk bruger vores gågader, men samtidig gerne undgå, at det giver problemer i forhold til coronasmitte, tilføjer han.

De gule striber i gågaderne er blot et af flere tiltag fra kommunen i forsøg på at få folk til at færdes ansvarligt under coronakrisen

- Så vi undgår, at politiet kommer med bødeblokken eller lukker noget ned igen og indfører opholdsforbud, forklarer Thomas Kastrup-Larsen.

Nordjyllands Politi har sagt OK til de gule striber, der deler gågaderne op i to fodgængerspor. Politiet og kommunen samarbejder om initiativer, der skal hjælpe folk til at overholde de retningslinjer, som skal bremse smittespredningen.

Aalborgs borgmester forventer, at der kommer flere ændringer i byen som led i bestræbelserne på at undgå smittespredning.