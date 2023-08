Gunnar vil være dansk mester i slik og chokolade - her åbner han sin første butik

Han er drevet af sin store passion for slik og sin ambition om at skabe landets førende butikker, når det kommer til salg af de sure og søde varianter samt chokolade: 52-årige Gunnar Topstad, der snart åbner sin første AllSweets.

En butik her i området med fokus på salg af slik og chokolade, måske lidt paradoksalt - når han ikke selv spiser slik.

- Det er lidt svært at forklare, men jeg er fascineret af farverne og formerne. Mens nogen går op i biler eller frimærker, så er slik min interesse, siger Gunnar Topstad.

Og han lægger vægt på, at den nye butik åbner med noget for enhver smag under mottoet "en sød blanding af trends og tradition", samt at det hele er båret af god kvalitet og gode oplevelser.

Håber på flere butikker

Står det til Gunnar Topstad, er han ved at tage første skridt på vejen mod det, han håber bliver en succes med flere butikker - i første omgang i Danmark.

- Ambitionen er at blive dansk mester i slik og chokolade.

Han er heller ikke afvisende overfor på sigt at åbne butikker i hjemlandet Norge.

Gunnar Topstad er dog godt klar over, at det tager tid, og her og nu handler det om butikken, han snart åbner i Aalborg Storcenter.

- Den skal blive en succes, før vi eventuelt kan udvide og åbne flere steder. Det hele afhænger af, hvordan butikken i Aalborg bliver modtaget, siger Gunnar Topstad.

- Vi deler butikken ind i fire lige store afdelinger. Vi vil gerne vise, at vi rammer hele spektret med slik for kunder i alle aldre.

Hans papdatter Jessica Lauritsen, der bliver ansigtet udadtil i AllSweets, hvor hun er Store Manager. Foto: Martél Andersen

Varer andre ikke har

Folk med sød tand kan se frem til luksusafdelingen med chokolade, som butikken forhandler eksklusivt i Danmark, de omkring 250 forskellige varianter af bland selv-slik samt området med farverigt børneslik - ofte i kombination med legetøj.

- Og så er der vores afdeling med slik, der trender - især på TikTok. Det er her, det største - og sjoveste - arbejde ligger. Den er helt sikkert med til at afgøre, hvor godt vi klarer os, siger Gunnar Topstad.

- Her skal vi virkelig følge med, for TikTok-generationen er hurtige til at fange trends - og er hurtigt videre til det næste. Og vi vil være kendt for at have varer, som andre ikke har.

Et hul i markedet

Han bor med sin familie i Frejlev, og derfor var han ikke sen til at slå til, da muligheden bød sig i storcenteret tæt på bopælen.

For interessen for slik har Gunnar Topstad haft i mange år. Han importerer det i forvejen og har også haft butikker i Norge.

Den erfaring - kombineret med at have stået i spidsen for DutyFree-shoppen i Aalborg Lufthavn - har givet ham mod på og lyst til mere.

Og han kalder selv beliggenheden helt perfekt i forhold til kunder, og butikkens 120 kvadratmeter passer også godt til det, han gerne vil præsentere i AllSweets.

- Samtidig oplever jeg også, at der er et hul i markedet i Danmark, når det kommer til butikker med kvalitetsslik. Dertil kommer, at danskerne også har det største forbrug af slik i Norden.

Indtil videre bor Gunnar Topstad delvist i Kristiansand, hvor han er salgschef i et større firma. Derfor bliver det også hans papdatter Jessica Lauritsen, der bliver ansigtet udadtil i AllSweets, hvor hun er Store Manager.

Planen er, at AllSweets åbner i Aalborg Storcenter 28. september.