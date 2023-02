10 kubikmeter gylle sevet ud af tank

HJØRRING:Nordjyllands Beredskab blev lørdag klokken 8.30 kaldt ud til et gylleudslip på Bjergevej mellem Hjørring og Tårs.

I alt nåede omkring 10 kubikmeter gylle at sive ud fra en tank. Det oplyser indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Jørgen Pedersen.

- Der er et område på 100 kvadratmeter, hvor der ligger et tyndt lag gylle på, og det vil man rense op, siger indsatslederen.

Jørgen Pedersen oplyser, at der ikke er fare for, at gyllen vil komme i kontakt med vandløb eller på anden måde forårsage miljømæssig skade.

Arbejdet med at fjerne gyllen bliver foretaget af miljømyndighederne, og indsatslederen forventer, at det ville tage otte til 10 timer, før det det hele er væk.

Tanken, som i alt har en kapacitet på 1600 kubikmeter, bliver desuden tømt.

Det er uklart, hvad der har forårsaget lækagen, som er sket under jorden.