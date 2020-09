Gymnasie-elev havde ingen symptomer: Nu er hans klasse sendt hjem

AALBORG:En gymnasieelev, som er smittet med corona-virus, men ikke har symptomer, kan være en potentiel smittebombe, men helt galt er det umiddelbart ikke gået på Aalborg Katedralskole, som torsdag morgen sendte en klasse hjem, fordi en elev er konstateret smittet med corona-virus.

- Eleven var ikke selv klar over at han var smittet. Han fik en henvendelse i forbindelse med kontaktsporing, og derfor fik han taget en test, som viste sig at være positiv, siger rektor for Aalborg Katedralskole Christian Warming til NORDJYSKE.

- Men han ville sandsynligvis ikke være blevet opdaget i foråret.

Klassen mødte derfor ind til virtuel undervisning torsdag, hvor den smittede elev også deltog.

Det er første gang, at Aalborg Katedralskole sender elever hjem på grund af coronasmitte.

- Jeg har altid sagt, at det ikke var et spørgsmål om, om vi ville komme til det, men et spørgsmål om hvornår, siger Christian Warming.

- Vi var forberedte, og havde køreplaner og retningslinjer klar, så det var bare at hive planen frem og se, hvad vi skulle gøre.

Klassen skal nu blive hjemme indtil de har fået et negativt prøvesvar.

- Vi vil gerne undervise klassen samlet, så vi forventer, at de møder ind igen den 16. september. Indtil da er undervisningen virtuel, siger rektoren.