Skoleåret var knap nok begyndt - nu sender gymnasium 31 elever hjem

AALBORG:Mandag har Aalborghus Gymnasium sendt en klasse med 31 elever hjem efter en elev er testet positiv for coronasmitte.

Eleven, der går i en 1.g-klasse, fik søndag aften et positivt svar på en corona-test, og det har fået skolen til at sende klassens 28 elever og tre tutorer fra 2.g hjem.

Det fortæller Torben Poulsen, der er rektor på Aalborghus Gymnasium.

- Det er ikke sjovt. Eleverne begyndte i onsdags, og så sker sådan noget i deres intro-forløb, siger han.

- Det har vist sig, at mange af de unge faktisk lærer at ryge på ungdomsuddannelserne. Det image vil vi ikke have siddende på os, siger rektor Torben Poulsen fra Aalborghus Gymnasium. Foto: Daniel Bygballe

Gymnasiet har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed, der har forklaret, at det ikke er nødvendigt sende sende undervisere hjem, som det ellers er sket andre steder, da underviserne holder to meters afstand når de underviser en klasse og mindst en meter, når det er mindre grupper.

Eleverne bliver nu undervist via computeren, og skal på dag fire og dag seks testes. Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, må eleverne komme i skole igen, hvis den første test efter fire dage er negativ.

- Men vi vælger at holde dem hjemme indtil de har fået svar på den anden test. Det passer med, at de kan starte på mandag, hvis ellers testene er negative, siger Torben Poulsen, der lover, at eleverne får det fra intro-forløbet, som de kommer til at gå glip af.

Den smittede elever, der er testet positiv har fået smitten af et familiemedlem, men har været i klassen efter vedkommende har været smittet.