Gymnasium lukker på grund af smitte: Alle studerende og lærere sendt hjem

AALBORG:Efter en række smittetilfælde på Aalborghus Gymnasium tager de nu konsekvensen og lukker gymnasiet helt.

Det fortæller rektor Torben Poulsen til NORDJYSKE.

- Vi er nødt til det, fordi en lærer også er konstateret positiv. Det er en central lærer, som har siddet på lærerværelset, så vi har været nødt til at sende en del lærere til test og bedt dem om at isolere sig, siger han.

Rektor sendte tirsdag morgen denne besked til eleverne. Privatfoto

Det gør det umuligt for gymnasiet at gennemføre en normal undervisning, og derfor har de valgt at alle studerende og lærere fra i dag skal have virtuel undervisning.

- Det har været frygteligt, men jeg havde besluttet i går, at hvis der kom flere smittetilfælde, så var det nok nødvendigt, siger rektor Torben Poulsen.

Tretten klasser og deres undervisere er i forvejen sendt hjem.

De studerende bliver opfordret til at isolere sig selv. Privatfoto

Tirsdag var det kun få studerende, der var mødt op, selv om beskeden om, at den fysiske undervisning var aflyst, først kom ud tirsdag morgen.

- Hvis undervisningen er aflyst, så læser de studerende det altid. Havde vi skrevet, at undervisning skulle foregå tidligere, var der nok ingen, der havde set det, siger Torben Poulsen.

Elever og lærere kan tidligst vende tilbage til undervisningen på gymnasiet 3. november.