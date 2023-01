AALBORG:3. februar er der hovedforhandling i retten i Aalborg mellem billetfirmaet Sky Ticket og Hasseris Gymnasium.

Sky Ticket anklager gymnasiet for ikke at have returneret billetscannere, som de har haft udlånt i forbindelse med en fest på skolen tilbage i 2018.

Efter gentagne gange at have rykket gymnasiet for at få apparaterne retur, men uden held, har firmaet altså valgt at lægge sag an.

- Vi har investeret i udstyr, som vi formoder at få tilbage. Vi sender et brev, hvor vi beder dem sende det retur inden for 14 dage, men det reagerer de ikke på. Og jeg har det sådan, at hvis man modtager et brev om noget, man ikke kender til, så gør man jo indsigelse, siger medejer af Sky Ticket Jakob Rex Mikkelsen.

Da Sky Ticket efterfølgende ikke modtager hverken svar eller udstyr, sender de ifølge Jakob Rex Mikkelsen en regning på 6900 kroner til gymnasiet, som de ikke betaler.

Og derfor skal de to nu altså mødes i retten.

Ingen kontrakt

På Hasseris Gymnasium har man intet kendskab til scannerne, fastslår rektor Ole Droob.

- Anklager retter henvendelse om, at han har haft en aftale med elever på Hasseris Gymnasium om nogle scannere, siger han.

- Skolen har aldrig indgået en aftale med pågældende firma. Vi har været hele vores system igennem, og der findes ingen kontrakt mellem Hasseris Gymnasium og pågældende. Derfor har vi heller ikke haft kontrol over scannere.

Derfor mener Hasseris Gymnasium, at det er Sky Tickets ansvar at henvende sig til den privatperson, der har lånt scannerne, da det ikke er skolen, der officielt har indgået en aftale med firmaet.

- Vi er en offentlig institution, og alt hvad vi lejer og har regninger på, ligger i vores system. Vi kan ikke bare give penge til en, der kommer og siger, vi skylder penge. Det er offentlige midler, vi formidler, og vi ved reelt ikke, om de scannere er afleveret tilbage eller ej. Det eneste, jeg mangler, er en kontrakt. Så får han alle pengene, siger Ole Droob.

Det bliver altså i sidste ende retten, der afgør, hvorvidt Hasseris Gymnasium skal betale penge til Sky Ticket.

- Og så retter vi os efter det, understreger Ole Droob.