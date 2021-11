Håndbold-direktør smittet med corona

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen er blevet testet positiv for corona. Det fremgår af et opslag på Facebook, hvor Sundhedscentret i Rebild Kommune gør opmærksom på, at et foredrag med Jan Larsen som oplægsholder er blevet aflyst.

Foredraget skulle have været afviklet på torsdag 11. november.

- Jeg blev konstateret smittet i lørdag, men jeg er ikke syg af det, blot konstateret smittet, og jeg skal være i isolation til på lørdag, lyder det fåmælt fra Aalborg Håndbold-direktøren.

Ingen andre i Aalborg Håndbolds trup er konstateret smittet, men det kan naturligvis ikke udelukkes, at det sker.

I den sammenhæng er det nok heldigt nok, at der har været landskampspause den seneste uges tid med Golden League-stævnet Norge.

Jan Larsen understreger, at han naturligvis har fulgt foreskrifterne for en smittet person, og at klubben - når det her er sket - vil være endnu mere opmærksom på tegn på smitte i og omkring truppen.

Og ellers har håndbolddirektøren ikke yderligere kommentarer til det.