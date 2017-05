Håndbold-mestre hyldes på rådhuset

AALBORG: Aalborg Håndbolds nykårede danske mestre bliver mandag eftermiddag officielt modtaget på rådhuset og hyldet af borgmester Thomas Kastrup-Larsen og en række andre politikere.

Det sker kl. 15.

Det er alle spillere, ledere og trænere, der skal modtages og hyldes.

Aalborg Kommune opfordrer også alle byens borgere til at møde op på Gammel Torv for at være med til at fejre håndboldholdet.