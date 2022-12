Håndboldfest sluttede med bøderegn: - Tarveligt!

AALBORG:Mens glade fans jublede i Gigantium, da Aalborg Håndbold søndag vandt 32-24 over gæsterne fra Skjern, havde p-vagter travlt udenfor - på pendler-parkeringspladsen tæt på.

Så travlt, at den kendte bingo-tv-vært Peter Skram nu reagerer:

- Det er tarveligt. Jeg tænker, at en glad familie kommer tilbage til deres bil, efter Aalborg Håndbold endelig har vundet igen, og så sidder der sådan et "visitkort" i bilens forude, siger Peter Skram.

En "hilsen" fra p-vagterne - en parkeringsafgift. På 510 kr.

Måtte forlade kampen

Peter Skram måtte selv forlade den spændende håndboldkamp efter første halvleg, da han skulle passe sit bingovært-arbejde.

Da han kom hen til pendler-parkeringspladsen, bemærkede han, at en en lang række andre biler parkeret i sneklædt græs havde fået p-bøder.

Peter Skram er kendt som hyggelig vært i TV Bingo. Men hygge var der ikke meget af for de mange håndboldfans, der sluttede en ellers festlig håndboldsøndag med at få p-bøder. Arkivfoto: Henrik Bo

Han synes ikke, Aalborg kan være bekendt, at glade håndboldfans skal slutte en festlig eftermiddag med en dyr "hilsen" fra p-vagterne, der åbenbart havde meget travlt under håndboldkampen.

- Der må være en form for konduite, hvor man siger "vi ved godt, at der er et arrangement". Bilerne holdt ikke, så de generede nogen, mener Peter Skram.

Over 4000 tilskuere

Han vurderer, at nogle af bilisterne tværtimod havde forsøgt at tage hensyn til andre bilister ved at holde på græsset på pendler-parkeringspladsen lige vest for Gigantium.

Dermed var der plads til, at flere biler kunne parkere på stedet, for der var trængsel både dér og ved p-pladserne henne ved Gigantium den eftermiddag, hvor over 4000 tilskuere overværede den spændende håndboldkamp. Nogle kom langvejs fra.

Mange håndboldfans fik en dyr "hilsen" i bilens forrude søndag. Arkivfoto: Scanpix Denmark

Peter Skram har i mange sæsoner fulgt håndboldkampene i Gigantium og har før set, at nogle bilister parkerede på græsset ved pendler-p-pladsen. Det har fungeret fint, mener Skram, der aldrig tidligere har bemærket p-bøder uddelt dér. Denne søndag måske op mod 100 p-bøder, skriver Peter Skram i et Facebook-opslag.

- Pinligt!

Han er bestemt ikke ene om at være skuffet over de mange p-bøder uddelt under søndagens håndboldkamp. Det fremgår af kommentarerne til hans opslag på Facebook.

"Pinligt", bemærker flere. "Der mangler i den grad parkeringspladser, og det ved kommunen godt, men så hellere give glade håndboldinteresserede en p-bøde en fredelig søndag eftermiddag", skriver Ole Møller Nielsen. Han synes, p-vagterne skulle skamme sig.

Det var søndag ikke muligt at træffe den kommunale parkeringskontrol for en kommentar.

