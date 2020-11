Håndboldtræner må flytte på grund af corona-nedlukning

FODBOLD:De skærpede corona-restriktioner i syv nordjyske kommuner giver problemer for en række sportsklubber.

Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen, bor i Jammerbugt Kommune, en af de syv nedlukkede kommuner.

Nu forlader han sit hjem for at kunne fortsætte trænerjobbet.

Han og klubben har besluttet, at han midlertidigt flytter til Aalborg, indtil restriktionerne ophæves.

- Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at Stefan har truffet den beslutning. Han bliver afskåret fra sin familie i en periode, og det viser noget om det store hjerte, han og familien har for klubben. Sportsligt har det selvfølgelig enorm betydning, at vi fortsat kan have ham med, udtaler direktør Jan Larsen fra Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse.

Stefan Madsen flyttede til Aalborg i fredags, og han blev i weekenden testet negativ for covid-19. Han vil fortsat indgår i Aalborg Håndbolds ugentlige testprogram.

Alle spillere og øvrige trænere og ledere bor ikke i de syv kommuner og er derfor ikke berørte af de yderligere restriktioner. Dermed er alle klar til onsdagens pokalbrag mod Bjerringbro-Silkeborg.