Håndgranat fundet i lejlighed: To mænd anholdt

AALBORG:Da politiet onsdag ransagede en lejlighed i Aalborg, fandt de en smule narkotika - men mere bemærkelsesværdigt, blev der også fundet en håndgranat i lejligheden.

Og det fund betyder, at to mænd på henholdsvis 29 og 25 år torsdag bliver fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for straffelovens hårde bestemmelse om ulovlig våbenbesiddelse.

Det oplyser anklager Bjørn Fogh.

Udover håndgranaten blev der fundet omkring 10 gram amfetamin.

Af hensyn til efterforskningen ønsker anklageren ikke at komme nærmere ind på detaljerne i sagen.