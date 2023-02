Håndværkere borede i gasledning - hus tjekket for gaslommer

STORVORDE:Et parcelhus på Bettyvej i Storvorde skal luftes godt og grundigt ud efter et gasudslip i huset. Mindst en times tid skal vinduer og døre stå åbne for at sikre, at der ikke er mere naturgas i huset.

Det fortæller indsatsleder Jakob Schmidt fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Beredskabet blev klokken 11.37 kaldt til adressen i Storvorde, fordi håndværkere under forberedelse til at lægge fjernvarme ind i huset var kommet til at bore ned i en gasledning, hvorved der skete et udslip af naturgas i huset.

- Ejeren af huset var hjemme, mens håndværkerne var i huset. Vi fik lukket for gassen og slukket for strømmen til huset. Derefter sendte vi to røgdykkerhold ind i huset og den tilhørende dobbeltgarage for at tjekke for gaslommer i hulrum og på lofter. Naturgas er noget lettere end luften, og gassen søger derfor opad i husene, når der sker udslip, forklarer indsatslederen.

Derfor blev lofter og hulrum tjekket grundigt, hvorefter bygningerne altså bliver grundigt udluftet.

- Det er ikke for sjov det her. Man skal være meget varsom, når man arbejder i og omkring gasinstallationer. Vi tager den slags alarmer særdeles alvorligt. Ganske vist er naturgas svær at antænde, men en eller anden dag står alle parametre uheldigt, og så kan der ske en voldsom eksplosion. Det gjorde der heldigvis ikke i dag, konstaterer Jakob Schmidt, der sammen med sit mandskab kunne vende næsten hjemad igen efter godt og vel en times arbejde på opgaven i Storvorde.