Hård blæst: Aflyste færger, forhøjede vandstande og aquaplaning på motorvej

NORDJYLLAND:Den hårde blæst og den megen regn volder en del problemer for trafikken rundt om i Nordjylland. Specielt færgerne er ramt af aflysninger, mens det også enkelte steder har givet megen vand på vejene med risiko for aquaplaning til følge.

Vejdirektoratets Trafikcenter melder således om store mængder vand på Frederikshavns motorvejen i sydgående retning, hvor vejen fra Hals kobler sig på motorvejen. Her ankom Vejdirektoratet lørdag over middag med pumpemateriel og ville forsøge at pumpe de formodede cirka 300 kubikmeter vand væk fra kørebanen.

Vandet dækkede det meste at nødsporet og højre spor på selve motorvejen.

- Der er risiko for aquaplaning, så nedsæt hastigheden, lyder det fra vejdirektoratet, der generelt advarer mod aquaplaning, når det regner så meget som tilfældet har været i den forgangne uge.

Hos Nordjyllands Politi lyder meldingen, at vejret kun har voldt problemer på veje med risiko for aquaplaning.

- Der er faktisk ikke mig bekendt meldinger om væltede træer og heller ingen tilskadekomster, lyder det fra vagtchef Mads Hessellund.

Samme melding kommer fra Midt- og Vestjyllands Politi fra områderne i Thy og på Mors.

M;en blæsevejret giver dog så store problemer, at rederiet Colorline har aflyst alle sine færgeafgange lørdag.

Det fremgår af Colorlines hjemmeside.

Aflysningerne gælder både færgerne Superspeed 1 og Superspeed 2 på ruterne til Larvik og Kristianssand.

Også for Læsøfærgen har blæsevejret betydet aflysninger. Det gælder afgangene klokken 09.40 fra Læsø og 11.30 fra Frederikshavn.

Om færgen fra Læsø klokken 15 afgår er endnu ikke afgjort. Det kan man følge med i her på Læsøfærgens hjemmeside.

Også StenaLine har ifølge rederiets hjemmeside aflyst en enkelt færge - nemlig lørdagens afgang med Stena Saga med afgangstid 08:45 fra Frederikshavn. Også turen fra Oslo klokken 19.30 er blevet aflyst på grund af det dårlige vejr.

Indtil videre har Fjordline ikke aflyst afgange lørdag - bortset fra på ruter fra norske og til andre norske havne. Det kan du følge med i her på Fjordlines hjemmeside.

Samtidig med aflysningerne af de mange færger varsler DMI forhøjet vandstand i de indre farvande i Limfjorden fra lørdag klokken 17

Der er tale om et såkaldt kategori to-varsel om forhøjet vandstand i den vestlige del af Limfjorden fra lørdag klokken 17 helt frem til mandag klokken 05.

Samtidig advares der om farligt vejr ved kyster med oversvømmelser samt skader på klitter, diger, havne og bygninger, lyder på DMI's hjemmeside.

- Offentligheden rådes til at undgå at rejse og opholde sig i truede kystområder, lyder det i varslet.

Selve vejrudsigten for resten af lørdag og weekenden i øvrigt lyder på - ja mere regn og blæsevejr. Nedbøren kan endda indeholde hagl:

- Frisk vind til kuling fra vest med kraftige vindstød, i Nordjylland op til hård kuling med vindstød af stormstyrke, lyder varslingen fra DMI.