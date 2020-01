Hård konkurrence bremser salg af restaurant: Paprika kører videre

AALBORG:Du kan alligevel stadig få schnitzler af alskens slags i Restaurant Paprika i Sankelmarksgade i Aalborg.

Ejeren Morten Becker Jørgensen oplyser, at salget ikke er stillet i bero. Men der har simpelthen været for få henvendelser på et køb.

- Jeg endnu ikke haft held til at afvikle Paprika endnu, så derfor har vi valgt at drifte videre, indtil en ny køber kommer til. Lige nu er der to, der tænker i kulissen. Jeg ville selvfølgelig gerne have haft flere. Men konkurrencen er hård på restaurantområdet i Aalborg, og januar er måske ikke lige den måned, hvor et salg af en restaurant er nemmest lige oven på jul og nytår, siger Morten Becker Jørgensen.

Den hårde konkurrence kan måske afholde nogle fra at føre ønsket om at drive restaurant ud i livet.

Morten Bedker Jørgensen er startet i jobbet som salgs- og udviklingschef hos frokosten.nu, som er Aalborgs største frokostordnings tilbud til virksomheder - det job, der i første omgang fik ham til at ønske at afstå sin restaurant.

Men da det ikke er lykkedes, så har restauranten i stedet ansat en køkkenchef, Jakob Olesen, der tidligere har været kok på Glashuset og Tabu i Aalborg.

Paprika er dog stadig til salg, og indtil det falder på plads, vil Morten Becker Jørgensen fortsat have sin gang i restauranten.

- Vi lukker ikke. Vi mener stadig, der er basis for en Paprika eller en anden restaurant i det gode område, som det nu bliver, når den nye Budolfi Plads er åbnet, og de mange nye boliger i Sankelmarksgade bliver færdige. Så kommer der mange flere folk i området, så det ser vi lyst på, siger Morten Becker Jørgensen.

Han oplyser, at der i mange år har været stor efterspørgsel på lørdagsåbent.

- Det ønske har vi nu valgt at imødekomme. Og som hidtil er køkkenet derudover åbent alle dage til klokken 21.00, lyder det fra restaurantejeren.