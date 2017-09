Hackede sig adgang til kvindes Facebook-profil

AALBORG: I december 2015 skaffede en nu 26-årig mand mand fra Aalborg sig adgang til en kvindes Facebookprofil.

Her ændrede han adgangskoden og sendte en besked til kvinden, hvori han blandt andet skrev, at han vidste, hvem hun var, krydret med flere mindre pæne ord.

Nu har sagen været for retten, og den kostede den 26-årige en bøde på 2.000 kroner i dagbøder.

Det fortæller anklager Emil Stenbygaard fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Har erkendt sin skyld

Den 26-årige mødte ikke frem til retssagen, hvilket ikke er unormalt i bødesager, men blev dømt i overensstemmelse med anklageskriftet.

- Han har tidligere erkendt sin skyld overfor politiet, oplyser Emil Stenbygaard.

Anklageren fortæller, at den 26-årige overfor politiet har forklaret, at han har haft et perifert bekendtskab til kvinden, hvis Facebookprofil han hackede.

- Ifølge hende kendte de to ikke hinanden. Men han har forklaret politiet, at hun i skoletiden havde været streng overfor ham, siger Emil Stenbygaard.

Det skulle være bevæggrunden for, at han uretmæssigt skaffede sig adgang til hendes Facebookprofil.

Emil Stenbygaard oplyser, at der forelå et erstatningskrav fra den forurettede kvinde.

Dommeren tog erstatningskravet med i sin kendelse, og tager stilling til beløbets størrelse indenfor en uge.