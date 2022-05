Hadet på lokalpolitikeres Facebook-sider skal nu undersøges: Nogen går over stregen

AALBORG: Mange politikere oplever et stigende had på de sociale medier, og nu skal den hårde tone, som lokalpolitikerne i Aalborg udsættes for, undersøges.

Her vil man man nemlig trække data som likes, emojis og kommentarer fra offentlige Facebook sider fra lokalpolitikere i Aalborg. Det vil sige, at det ikke er private sider, der anvendes, og alt data behandles anonymt, og man vil derfor ikke kunne genfinde personer.

Baggrunden er, at Aalborg Kommune sammen med Nordic Safe Cities har tidligere har modtaget en bevilling fra TrygFonden til at igangsætte Tryg Digital By konceptet. Formålet er at skabe en tryg digital by og demokratisk samtale i Aalborg ved at kortlægge hadet online, og på den måde finde ud af, hvordan man kan forebygge had og trusler.

Og nu skal politikernes Facebook-profiler altså indgå i det arbejde. En af dem, der har lagt offentlig profil til barske beskeder, er borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) er en af de politikere, der oplevet, at der er folk ude bag ved tastaturerne, der går over stregen, når kommenterer på de sociale medier. Foto: Claus Søndberg

- Jeg synes, at når man ser den debat, der foregår på Facebook, så er meget af det rigtig fint, men der er også nogen, der går over stregen. Det er ganske voldsomme beskyldninger, og ting som folk kan finde på at henvise til, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Han peger på, at man så skal bruge tid på at kommentere eller modbevise udsagnene.

- Det er rigtig træls

- Eller også skal man bare sige, at det kan man så ikke gøre så meget ved, at der er nogen, der har lyst til at skrive. Men det er rigtig træls, for det fordrejer debatten, og nogle gange så er det, som folk kan finde på at skrive, noget der enten er taget ud af en sammenhæng, eller som slet ikke har hold i virkeligheden.

Borgmesteren går nogle gange ind i debatterne.

- Men tit og ofte så vælger jeg at ignorere det, for når folk første skriver noget af den karakter, og man går ind og kommenterer på en voldsom debat, så får man endnu mere fokus på det, og så kan det sprede sig endnu mere og blive selvforstærkende.

Den hårde tone i kommentarsporene har negative konsekvenser.

- Det er en forråelse

- Det er jo en forråelse, som kan spille over i andre ting, og det kan også være med til at bestyrke nogen i at se nogen mennesker og sager på måder, som ikke har hold i virkeligheden, men som er en eller anden form for billede, der er skabt på sociale medier, som kommer til at dominere.

Ved hjælp af en algoritme skal samtalerne på nettet nu analyseres i et partnerskab mellem Aalborg Kommune, Nordic Safe Cities samt Common Consultancy og Analyse & Tal, der skal kortlægge Aalborgs digitale landskab gennem Tryg Digital By programmet.

Sproglige angreb pilles ud

Når alt data er udtrukket fra politiker-siderne, vil to algoritmer, der kan identificere sproglige angreb og had samt identificere anerkendende sprog blive anvendt på datamaterialet. Ambitionen med analysen er at finde ud af, hvilke overordnede dynamikker, der skaber had og hvilke der skaber en tryg samtale. Analysen vil ikke arbejde med de enkelte politikere, men sammenligne med den politiske samtale i København, Aarhus og Odense. Desuden sammenlignes der med den politiske samtale, som foregår på folketingsmedlemmers Facebooksider.

Borgmesteren håber, at projektet kan være med til at sikre, at man får en mere saglig debat.

- Håber folk vil tænke sig om

- Jeg håber rigtig meget, at vi kommer i en situation, hvor folk vil tænke sig noget mere om, når de begynder at skrive noget om andre, eller om sager som de egentlig godt selv ved ikke er rigtige, men som de bare skriver for at drille eller fremme en eller anden dagsorden, som de selv har, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Der er tale om en general problemstilling på de sociale medier, mener han.

- Det her er noget, der påvirker alle, og alle politikere bliver udsat for noget i en eller anden grad på de sociale medier.

To analyser

Udover at der kigges på politikerne profiler, så skal der også laves to andre analyser af henholdsvis "de trygge og utrygge miljøer i den offentlige samtale" og "unge i den digitale by".

De to sidstnævnte analyser gennemføres på udvalgte sociale medier og gennem interview med unge.

Magistraten skal snart orienteres om projektet, men job- og velfærdsudvalget opfordrer til opmærksomhed på at sikre, at relevante platforme udover Facebook tages med i kortlægningen.