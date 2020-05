Hæder til nordjysk pilot: Mindesten afsløret i Vadum

VADUM:Han har fået en vej i Vadum opkaldt efter sig.

Nu 75 år efter Danmark atter blev frit efter den fem år lange tyske besættelse under Anden Verdenskrig blev en mindesten for Kaj Birksted tirsdag 5. maj afsløret i Vadum tæt på Flyvestation Aalborg.

Flyverløjtnant Kaj Birksted gjorde under Anden Verdenskrig tjeneste for det britiske luftvåben Royal Air Force (RAF). Sammen med sin RAF-eskadrille skød han adskillige tyske fly ned under Anden Verdenskrig.

Det er ejendomsudviklerne Michael og Bo Arvin, der står bag opstillingen af mindestenen i Vadum for Kaj Birksted, der altså også lægger navn til en vej i området.

- Historien viser, at han var en overset helt, så vi synes han fortjener hæder, siger Michael Arvin.

I anledning af 75-året for befrielsen afslørede Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) tirsdag eftermiddag mindestenen for Kaj Birksted på et lille grønt areal ud til Nervøsvej.

Foto: Martin Damgård

Du kan læse hele historien om den nordjyske flyverhelt, der blev offer for misundelse blandt danske officerer.