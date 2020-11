Hædret: Hun er Nordjyllands mest inspirerende kvinde

Kammaprisens formål er at skabe rum til at samle nutidens og fremtidens modige, intelligente og stærke kvinder i en moderne version af Kammas Saloner. Prisen indstiftes for at hylde de kvinder som inspirerer andre, og som med deres virke og væsen, ligesom Kamma, giver andre mulighed for at engagere sig og gøre en positiv forskel. Prisen hylder kvinder som er visionære og inspirerende inden for erhverv, forskning og undervisning samt det offentlige og politik.

Kilde: Kammaprisen.dk