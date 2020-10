Hærværk i Vodskov: Politiet har en god ide om, hvem de unge er

VODSKOV:Politiet sætter nu flere ting i værk for at stoppe de unge, der den seneste tid har lavet omfattende hærværk i Vodskov og skabt utryghed blandt borgerne.

Udover at efterforske hærværket for at stille gerningsmændene til ansvar, så bliver der også sat ind på den forebyggende front.

- Vi ser med stor alvor på hærværket, fordi det er noget, der skaber stor utryghed, siger politikommissær Simon Hjorth Jacobsen, der er leder af lokal forebyggelse i Aalborg.

NORDJYSKE fortalte i weekenden, hvordan borgerne i Vodskov er utrygge, efter der de seneste par uger er blevet lavet graffiti og malet på blandt andet skilte, husmure og biler, ligesom der er blevet knust ruder på skolen og en bænk er forsøgt brændt af.

Politiet kender de unge

Og Nordjyllands Politi er ikke helt på bar bund i sagen. Nærmere tværtimod. Politiet har faktisk en god ide om, hvem der kan stå bag hærværket.

Ifølge politiet skal hærværksmændene formentlig findes blandt en lille gruppe unge mellem 14 og 18 år, der kommer fra forskellige steder rundt omkring Vodskov. En gruppe unge, som politiet allerede har fokus på.

- Vi har haft fokus på en gruppe unge siden lige efter sommerferien. Det er en gruppe unge, som der er nogle udfordringer med, siger Simon Hjorth Jacobsen der ikke ved, hvorfor det lige er Vodskov, som gruppen formentlig har valgt som mødested.

Politikommissæren understreger, at problemerne med gruppen ikke tidligere været så alvorlige som det, der er sket i Vodskov de seneste uger.

- Det er eskaleret i efterårsferien. Vi ved ikke helt hvorfor, men formentligt er det fordi skolen de har manglet tilbud, så de har kedet sig, siger Simon Hjorth Jacobsen.

Flere steder i byen er der blevet skrevet med grøn maling - her er det en knap så flatterende hilsen til politiet. Foto: Torben Hansen

Politiet er i fuld gang med efterforskningen af hærværket i Vodskov, og flere af de unge fra gruppen er allerede blevet identificeret, fortæller Simon Hjorth Jacobsen.

- Og vi har også allerede talt med nogle af dem. Men vi har stadig noget videoovervågning, som vi skal have kigget igennem som led i efterforskningen, fortæller han.

Mobil politistation rykker ud

Udover den strafferetlige efterforskning, så har politiet også lavet et særligt samarbejde med Aalborg Kommune om problemet i Vodskov som led i en forebyggende indsats, fortæller Simon Hjorth Jacobsen.

Og så vil der være ekstra politi i byen den kommende tid.

Torsdag rykker den mobile politistation ud mellem klokken 16 og 17.30. Her vil den holde ved Vodskov Kultur & Idrætscenter, hvor borgere kan komme forbi og få en snak med politiet.

- Men man kan også komme og snakke med os, hvis man ved, hvem der står bag hærværket, siger Simon Hjorth Jacobsen.