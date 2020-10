Hærværk mod hjertet af Nibe Festival

NIBE:Ikke nok med at Nibe Festival skal bokse med konsekvenserne af den coronakrise, som tvang festivalen til at aflyse sommerens fest i Skalskoven.

Nu har ukendte hærværksmand vandaliseret selve hjertet af festivalen ved at pløje Hestepladsen i Skalskoven op.

Det er her, festivalens store scene står, når musikken spiller.

Dybe hjulspor på selve pladsen og tilstødende stier vidner om hærværk, der ikke blot er gjort med en enkelt "donut".

- Det er gennemvandaliseret. Og rigtigt frustrerende, sukker festivalleder Peter Møller Madsen.

Det er ikke første gang, der er blevet øvet hærværk med køretøjer i Skalskoven.

Skaderne på Hestepladsen i Skalskoven er ikke blevet mindre af regnvejret, der har efterladt skovbunden blød og let at køre op.

- Men det her er en af de værste omgange. Det er bare så irriterende, unødvendigt og meningsløst. Det er dybt flere steder, og så er det jo ikke bare at smide nogle græsfrø i. Selv om græs også vinder over tåberne i den sidste ende, lyder det fra en frustreret Peter Møller Madsen.

Hærværk gentagne gange

Skalskoven ejes af Aalborg Kommune og stilles til rådighed for Nibe Festival. Skovfoged Lars Delfs Mortensen fra Aalborg Kommune fortæller, at der er begået hærværk på Hestepladsen i Skalskoven fire-fem gange, siden han overtog ansvaret med opsynet for området for halvandet år siden.

Hestepladsen i Skalskoven er mest kendt for at være den centrale musikplads under Nibe Festival. Men denne gang er det støj fra bilmotorer, skoven har genlydt af. Foto: Henrik Bo

- Vi har faktisk puttet en del penge i det det sidste års tid for at få pladsen jævnet og sået til, så vi kunne få en bedre bund. Men vi havde dårligt fået det sået til i foråret, før de havde været ude at køre på det igen. Og så sker det altså nu igen. Og når vejrliget er som nu, bliver det bare noget værre lort, konstaterer Lars Delfs Mortensen.

Indtil videre har Aalborg Kommune forsøgt at forhindre uvedkommende i at køre ind i skoven med ved at spærre stierne ind til Hestepladsen med store træstammer.

Til ingen verdens nytte viser det sig.

Foto: Henrik Bo

- Når man er ligeglad med at flytte stammer og køre ind igennem skovbunden, så bliver det næste jo at hegne det hele ind eller lave permanente afspærringer. Det er ikke noget, vi gerne vil, for det koster også en masse penge, siger skovfogeden.

Det kan vel blive nødvendigt, for det er vel også trælst og kostbart hele tiden at skulle rydde op og reparere efter andres hærværk?

- Ja, på et eller andet tidspunkt kan det jo godt tippe over imod, at vi må gøre det, siger Lars Delfs Mortensen, som håber på hjælp til at få stoppet seriehærværket:

- Vi vil da opfordre folk til at ringe til politiet, hvis de ser eller oplever hærværk derude.