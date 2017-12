Tyve forsøgte at stjæle kablet til pariserhjulet

AALBORG: Ukendte tyveknægte og hærværksmænd har i den grad forstyrret julefreden på det ellers så hyggelige og fredelige julemarked på Gammel Torv i Aalborgs midtby.

De skruppelløse gerningsmænd har bevæbnet med tungt værktøj forsøgt at klippe det mega store el-kabel - der leverer strøm til bl.a. det populære og meget store pariserhjul - over i nattens mulm og mørke.

Tyvene har sågar været så udspekulerede, at de først gik i lag med at klippe lysene over i samtlige julemarkedets træer natten til torsdag.

Meningen med dette hærværk var i givet fald, at de så efterfølgende kunne arbejde i fred og ro på et helt mørkelagt julemarked.

Klippede ledninger over

Og det har været noget af en opgave for mere end én enkelt mand al den stund, at julemarkedet er pyntet op med ikke færre end 300 juletræer.

Så der har været et tilsvarende antal ledninger, der skulle klippes over.

Direktør Flemming Thingbak, Aalborg City, siger til aalborg:nu, at han er meget rystet over, at tyveknægtene ikke har mere skam i livet, end at de kaster sig over et fredfyldt julemarked.