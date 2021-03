Hærværksmænd smadrede Rasmus' svendestykke: - Jeg kan ikke forstå det

AALBORG:Rasmus Kjær Jensen manglende blot at arbejde to-tre timer mere på sit svendestykke som murersvend på Techcollege i Aalborg.

Men da han mødte ind på skolen mandag morgen klokken 07.30, mødte der ham et sørgeligt syn: Svendestykket var væltet og ødelagt.

Hærværket er sket i løbet af weekenden, og Rasmus Kjær Jensen fik allerede søndag aften en opringning fra sin lærer, der fortalte, at svendestykkerne var blevet ødelagt.

- Men det kunne jeg ikke rigtig tro på, siger han.

Men det var rigtigt. Ukendte gerningsmænd havde væltet Rasmus Kjær Jensens og tre andres svendestykker som nu lå smadrede på gulvet.

- Vi kan ikke rigtig forstå, at det her er sket. Der er ingen af os, der har udestående med nogen, så vi ved ikke, hvorfor nogen har gjort det, fortæller Rasmus Kjær Jensen, der er berørt over at få ødelagt det værk, som skulle afslutte hans uddannelse.

Rasmus Kjær Jensen havde brugt 50 timers arbejde på at lave det perfekte svendestykke, og da han gik hjem fredag eftermiddag, var han glad og stol over det, han havde fået lavet.

Sådan så Rasmus' svendestykke ud, inden hærværksmændene ødelagde det. Foto Rasmus Kjær Jensen

Den drøm smadrede hærværksmændene bogstavligt talt.

- Vi får aldrig det ikoniske billede, hvor vi står med vores svendestykke med murerkasket på. Og det berører mig meget, siger han.

Hærværket kunne også have fået konsekvenser for Rasmus Kjær Jensens uddannelse. Men til alt held havde faglæreren set det næsten færdige produkt om fredagen.

- Der havde han heldigvis dannet sig et overblik over, hvad karakteren skulle være. Og den blev godkendt i løbet af mandagen, fortæller Rasmus Kjær Jensen.

Så nu mangler han kun at bestå den mundtlige eksamen onsdag, før han - trods alt - kan kalde sig murersvend.

Hærværket er anmeldt til Nordjyllands Politi, der også har fået overvågningsmateriale fra skolen. De er uvist, hvordan gerningsmændene er kommet ind i den hal, hvor svendestykkerne stod.