Sparkede mand af knallert i fart

AALBORG: En 18-årig mand blev tirsdag dømt for at have sparket en anden mand af sin knallert, mens den var i fart.

Episoden fandt sted i september 2016, da den dengang 17-årige mand selv kom kørende på sin knallert.

I Retten i Aalborg forklarede han, at han troede, at den anden knallertfører var identisk med en mand, der havde stjålet en knallert. Derfor kørte den 18-årige op siden siden af manden med 30-50 km/t og forsøgte at få ham til at standse, fortæller anklager Anette Abildgaard.

Det ville den anden mand på knallerten dog ikke, og derfor valgte den 18-årige at sparke til knallerten, så knallert og fører væltede. Knallertføreren kom ikke til skade til skade ved episoden.

Den 18-årige erkendte sig skyldig i retten, og blev idømt 10 dages betinget fængsel for at have udsat andre for fare.

Han modtog dommen.