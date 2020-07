Hagl skudt gennem hoveddør: - Det ligner en trussel

AALBORG:En 46-årig mand, som bor i et rækkehus på Byvænget i Aalborg, var gået i seng og lå og sov i sit soveværelse, da han ved midnatstid blev vækket af skud mod sin hoveddør.

Kort efter hørte han en bil speede op og køre fra stedet.

Nordjyllands Politi fik en anmeldelse om sagen klokken 00.09.

Politiet sendte en patrulje af sted til Byvænget, og her fandt betjente ganske rigtigt to skudhuller i fordøren, som formentlig stammer fra et jagtgevær.

- Manden bor alene i huset, og han kom ikke til skade ved skyderiet, siger vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

Haglene fra geværet er gået igennem fordøren, og er fundet i huset.

- Det ligner mest et forsøg på en advarsel eller en trussel, siger vagtchefen.

Foreløbig kender politiet ikke motivet til skyderiet, og ingen er anholdt i sagen.

Politiet har spærret området omkring huset af, og har sikret sig spor på stedet. Der vil også i løbet af fredag foregå tekniske undersøgelser på stedet, oplyser vagtchefen.