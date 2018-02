Hald: Manglede skarphed hele vejen rundt

HÅNDBOLD: Med en sejr på 32-23 kørte GOG reelt over Aalborg Håndbold i anden halvleg af lørdagens pokalsemifinale ved Santander Final4 i Holstebro.

Simon Hald blev topscorer for aalborgenserne med fem scoringer, og han var efter kampen voldsomt skuffet over indsatsen.

- Vi manglede noget skarphed hele vejen rundt. Vores angrebsspil var meget stereotypt, og vores 5-1-forsvar, der ellers tidligere har givet succes mod netop GOG, fungerede bare ikke, siger stregspilleren.

Ved 16-13 til GOG i begyndelsen af anden halvleg fik René Antonsen desuden rødt kort for at skubbe til en modspiller.

Kunne ikke bevare fatningen

- Det var et lidt dumt rødt kort, og derfra kunne vi ikke rigtig bevare fatningen. Det hele begyndte at sejle lidt, og GOG fik løbet en masse kontra på os, siger Simon Hald, der ikke vil bruge det som en undskyldning, at Janus Smarason kun kunne spille få minutter på grund af en knæskade.

- Det er selvfølgelig træls at måtte undvære ham, men jeg synes ikke, at vi kan sige, at det var forklaringen på nederlaget. Arnor Atlason gjorde det okay på positionen.

Betydningsløs søndagskamp

Simon Hald og de øvrige Aalborg-spillere skal forsøge at rejse sig til søndag, hvor en på papiret betydningsløs kamp om tredjepladsen venter.

- Lige nu er det svært at overskue at skulle spille sådan en kamp, men jeg tror nu nok, at vi skal være der, når kampen går i gang, siger Simon Hald.