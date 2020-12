Halkær Kro får 15 millioner til stort madkulturhus

NIBE:Kursisterne har lige været forbi den lokale økologiske landmand og set, hvor skinken sidder på grisen. Nu skal de selv tilberede kødet. Der skal stoppes pølser med krydderurter fra landsbyfælleden, og de skal vurdere hvilken kartoffelsort, der egner sig bedst til kartoffelmosen.

Det handler om at dyrke den korteste vej fra jord til bord, når Halkær Kro Mad-og Kulturhus efter planen står klar i juli 2022 med oplevelser og fællesskab omkring økologisk nordjysk madkultur.

Visualisering: Arkitekterne Kjaer & Richter

Onsdag besluttede Sundheds- og Kulturudvalget i Aalborg Kommune at bevillige fem mio. kr. Derudover støtter Realdania og Lokale og Anlægsfonden hver projektet med fem mio. kr., så nu venter bare detailplanlægningen.

- Aalborg og Danmark får et unikt Mad-og Kulturhus i et smukt naturområde – ja vel nærmest en gigantisk økologisk køkkenhave i Aalborgs landdistrikt. Projektet peger i høj grad ind i fremtiden, hvor fællesskab omkring mad, bæredygtighed og fordybelse er respons på tidens udfordringer, siger Mads Duedahl, kulturrådmand i Aalborg.

Også i Realdania er der store forventninger.

- Halkær Kro er allerede et veletableret sted for fødevareinnovation og madkultur. Det nye projekt understøtter og styrker det lokale fællesskab og dets rolle som et regionalt ”spot”, der også vil være attraktivt at lægge vejen forbi for besøgende fra nær og fjern. Vi glæder os meget til at se det færdige resultat, siger Jens Böhme, sekretariatschef i Realdania.

Det er genialt, at køkkenet bliver kulturhusets hjerte, mener Lokale og Anlægsfonden, der rummer et videncenter inden for idræt, kultur og aktivt udeliv, og siden 2019 har arbejdet på at gøre fælles madlavning til en fritidsaktivitet på lige fod med andre aktiviteter. Foto: Halkær kro

I Lokale og Anlægsfonden hæfter de sig særligt ved planen om at gøre køkkenet til kulturhusets mødested.

- Køkkener i fritidsfaciliteter er ofte aflukkede og gemte og fungerer kun som produktionskøkkener. Det skaber ikke synergi med resten af fritidsaktiviteterne. Det forsøger vi nu at lave om på i Halkær ved at gøre madlavning til en kernefunktion i huset, så køkkenet bliver mødested for frivillige, samtidig med at huset understøtter musikken og aktiviteten udenfor på landsbyfælleden langt mere, end den gør i dag, siger Ola Mattsson, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.

Første spadestik sommeren 2021

Halkær Kro blev købt af otte familier i 1992, og er siden blevet drevet af frivillige kræfter. Spillestedet udviklede sig med tiden til også at være et økologisk spisehus, og det var det første i Danmark til at opnå det økologiske guld-spisemærke. Nu skal forsamlingshuset nytænkes, og lokalt er man glad for den store økonomiske opbakning.

- Jeg ser det som en stor anerkendelse af det frivillige arbejde, der er lagt herude i snart 30 år. Nu får vi muligheden for at få det fulde potentiale ud af et fuldt opdateret mad-og kulturhus. Det er en stor investering i et lille lokalområde, men resultatet skal række langt ud. Det bliver et regionalt fyrtårn for maddannelse, siger Jørgen Friis Pedersen, formand for den selvejende institution Halkær Kro og Kulturhus.

Der er fortsat aktiviteter i gang på kroen. 27. december kan du komme på jule vandretur i Halkær Ådal. Turen starter ved Halkær Kro og slutter ved Halkær Voldsted med en portion bålsuppe. 3. januar kan man deltage i Nytårsvandring. Tilmelding er påkrævet. Foto: Halkær Kro

Hvis alt går efter planen, skal der tages første spadestik i begyndelsen af august 2021.

- Det er fantastisk, at vi nu endelig kan komme i gang med at realisere. Vi udvikler jo i drift og i det nye hus får vi de perfekte rammer, siger daglig koordinator Peter Søndergaard, der ser frem til en hverdag, hvor et mejeri kan udvikle nye produkter i udviklingskøkkenet, et 7. klasses madhold lave mad i undervisningskøkkenet, skriveklubben kan mødes i krostuen, imens der er yoga på 1. sal, og der gøres klar til aftenens koncertmenu i produktionskøkkenet.

- Der kommer til at dufte af mad, mennesker og musik i Halkær, hvor professionelle og amatører mødes på tværs af generationer og fagligheder, siger han.