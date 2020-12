Halmballer i flammer: Lade står ikke til at redde

VADUM:En lade med halmballer står lige nu i flammer på en gård på Hedevej nord for Vadum.

Branden er så voldsom, at laden ikke står til at redde, men brandvæsenet vil i stedet sørge for en kontrolleret nedbrænding, fortæller vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

Det var landmanden selv, der opdagede branden kort efter klokken 12.30.

Da brandvæsenet ankom til stedet, havde flammerne allerede så godt fat i halmen, at laden var overtændt.

Der er tilkaldt ekstra slukningskøretøjer for at holde branden under kontrol.

Der er ikke fare for hverken dyr eller mennesker, og der er heller ikke fare for, at branden spreder sig til andre bygninger, oplyser vagtchefen.