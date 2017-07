Hals: Kopivarer på marked beslaglagt

HALS: Torvedagene i Hals er en årlig tradition, og selv om det er en glædelig begivenhed, så er det også stedet for kopivarer. Derfor valgte lagerchef Brian J. K. Nielsen, der arbejder i tøjvirksomheden Björn Borg Danmark, også at anmelde en stand på markedet, som havde falske varer.

- Kopivarer er et kæmpe problem. Jeg bruger rigtig meget tid på at håndtere falske varer på landets markeder - også mere tid, end jeg faktisk har, siger lagerchefen.

Stand blev lukket ned

Anmeldelsen betød, at politiet onsdag eftermiddag tog ud på markedet, hvor de valgte at lukke standen og beslaglægge varerne. I alt er der tale om 500 par underbukser, som politiet tog med.

Det glæder Brian J. K. Nielsen, at politiet har grebet ind i sagen. Han fortæller, at et af problemerne med kopivarer er, at forbrugerne ikke kan være sikre på det produkt, de køber.

- Mange af de falske varer er fremstillet med ulovlige kemikalier og af illegal arbejdskraft. Det duer ikke, siger lagerchefen.

Sælgerne er nu sigtet for at krænke loven om ophavsretten.