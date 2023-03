Hamrén er fyret i AaB

AALBORG:AaB oplyser i en pressemeddelelse, at klubben har stoppet samarbejdet med træner Erik Hamrén.

Erik Hamrén tiltrådte i september 2022, men efter blot et enkelt point i de seneste ni kampe i 3F Superligaen har AaB valgt at afbryde samarbejdet.

Erik Hamrén er ikke længere cheftræner i AaB. Foto: Henrik Bo

- Vi evaluerer hele tiden på tingene, og både Erik og vi har været bevidste om, at den udeblevne pointhøst ikke har været tilfredsstillende.

- Derfor er vi fra AaB’s side nået til den konklusion, at det bedste vil være at skilles nu, hvilket forhåbentlig kan bringe ny energi og skabe den effekt, som skal til for at hente de tilstrækkelige sejre i resten af sæsonen, siger Thomas Bælum, der er administrerende direktør og fungerende sportschef i AaB.

Ligger sidst

Erik Hamrén kom til AaB i efteråret, da den tidligere træner Lars Friis blev fyret efter at have fået ni point i de første ni kampe i sæsonen

Efterfølgende er det ikke blevet bedre under Erik Hamrén. Svenskeren formåede blot at vinde én af 13 ligakampe med AaB. Ni kampe er tabt.

Med ét point i de seneste i ni superligakampe, faldt AaB søndag eftermiddag tilbage som sidst i Superligaen.

Der er otte point op til Horsens på den rigtige side af nedrykningsstregen - ligesom Lyngby, der ligger lige over AaB har fået en god start på efteråret og har høstet en del point.

Mesterskab i bagagen

I sommeren 2008 forlod Erik Hamrén AaB efter at have sikret klubben det tredje danske mesterskab i en sæson, der også havde budt på europæisk gruppespil i UEFA Cup’en. Kvalifikationen til Europa var sket, da man også under Erik Hamréns ledelse havde sikret sig bronzemedaljer i sæsonen 2006/2007.

- Erik Hamrén er en ordentlig mand, og hans meritter i AaB vil aldrig nogensinde blive glemt. Vi er forbitrede over, at dette ophold ikke blev mere succesfuldt, men Erik vil altid have en helt særlig plads i AaB’s historie, fastslår Thomas Bælum i pressemeddelelsen fra AaB.

Assistent tager over

Assistenttræner Oscar Hiljemark vil som udgangspunkt stå i spidsen for AaB resten af indeværende sæson, skriver klubben i pressemeddelelsen.

Oscar Hiljemark, der for godt et år siden havde ansvaret for AaB i tre kampe, er i gang med sin påkrævede P-licens-uddannelse og har dermed tilladelse til at lede AaB som cheftræner i 3F Superligaen.

Udover kampene i Superligaen har Erik Hamrén også stået for ansvaret for AaB i tre kampe i pokalturneringen - de er alle vundet og derfor spiller AaB anden kvartfinalekamp i Viborg torsdag den 6. april. AaB vandt den første kamp med 2-0 og vinder AaB sammenlagt de to opgør går de videre til semifinalerne.