Han skal erstatte Søren Gade

Venstres Aalborg Vest kreds har offentligt været på jagt efter et kendt navn til at tage over for Søren Gade, der ved sidste folketingsvalg sikrede kredsen et forrygende resultat.

Der har været rygter om, at nordjyske Inger Støjberg, skulle flytte til kredsen, og Bertel Haarder har offentligt takket nej på en forespørgsel fra kredsen.

I dag endte det så med Ole Friis, der er 70-årig pensioneret skolelærer, og næstformand for den lokale partiforening. Og han prøver ikke at bilde nogen ind, at han var førstevalget.

- Jeg har selv håbet på, at vi kunne få et fantastisk navn, så vi kunne styrke Venstre i nord. Men nu må jeg gøre hvad jeg kan, og man har henvendt sig til mig, fordi jeg går all-in på sager jeg brænder for, siger han til P4 Nordjylland

Der kom især fokus på pladsen i den nordjyske kreds efter Mette Frederiksen (S) besluttede sig for at stille op i Aalborg, hvor hun kommer fra.

Med tabet af Søren Gade og tilgangen af den socialdemokratiske statsministerkandidat, er der umiddelbart lagt op til et stemmetab for Venstre i Nordjylland, hvor man lige nu har fire medlemmer valgt ind i Folketinget.

Ole Friis erkender blankt, at han ikke er et navn, der kan løfte arven efter Søren Gade.

- Det kan jeg selvfølgelig ikke. Det ved jeg da godt, men jeg vil gøre alt hvad jeg kan og forsøge at kratte alle de stemmer ind til Venstre i Nordjylland som muligt, siger han til P4 Nordjylland.