Handel med playstation endte i knivstikkeri

AALBORG:En handel med en playstation sent fredag aften førte til så uoverstigelige uoverensstemmelser mellem en 24-årig og en 18-årig mand, at den 18-årige så sig nødsaget til at fiske en kniv frem og stikke den 24-årige i ryggen med kniven.

Balladen opstod ved godt 22-tiden fredag aften på Nytorv i Aalborg, og den 24-årige måtte omkring sygehuset til behandling for knivstikket - uden at han dog ifølge politiet var kommet alvorligt til skade.

- Kort efter midnat meldte den 18-årige sig selv til politiet og fortalte, at han var gerningsmanden, forklarer vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Efter afhøring og sagsbehandling blev den 18-årige fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg sigtet for knivstikkeriet. Retten valgte at varetægtsfængsle den unge mand i to en halv uge, fortæller vagtchefen.

Den 18-årige kærede ikke fængslingen.