Handelsformand takkede af - efter 30 år

AALBORG:Det var en aften, der først og fremmest bød på et farvel til den helt store nøglefigur, da detailhandelens forening Aalborg City torsdag goldt generalforsamling. Formanden gennem samtlige af foreningens 30 leveår - Nils Andersen - takkede således af.

I sin beretning sagde han blandt andet:

- 16. januar 1990 blev Aalborg Cityforening en realitet. Vi var en flok detailhandlere der dengang gik sammen om, at lave en forening som skulle varetage butikkernes interesser her i midtbyen.

- Her præcist 30 år efter er jeg stolt og glad over hvad vores forening har udviklet sig til og har præsteret igennem de mange år.

- Jeg har haft fornøjelsen at være formand alle årene - men nu er det slut. I dag skal jeg aflægge min sidste beretning som formand for Aalborg City - og altså nummer 30 i rækken.

Derefter så den i dag 73-årige Nils Andersen tilbage på 2019, hvor han kunne glæde sig over et højt aktivitetsniveau - blandt andet gennem arrangementer som Tall Ships Races, Aalborg i Rødt og julemarkedet i midtbyen.

- Det har aldrig været vigtigere, at vi i detailhandlen står sammen om at udvikle og afvikle events, sagde Niels Andersen blandt andet.

I sin beretning fik den afgående formand også lejlighed til bekymring omkring to forestående projekter i midtbyen: Klargøring til PlusBus-projektet samt renoveringen af Nytorv.

Projekterne kræver ifølge Nils Andersen, at Aalborg City ”står helt oppe på tæerne af Aalborg Kommune”. For tilgængeligheden til butikkerne skal være i orden, også når der graves, fastslog han.

Nils Andersen sluttede derpå af med endnu et lille tilbageblik:

- En hurtig hovedregning siger, at jeg har haft fornøjelsen af, at være med til 300 aktivitetsudvalgsmøder og 300 bestyrelsesmøder de seneste 30 år. Dertil kommer selvfølgelig alle de andre møder, der løbende er afholdt med kommunen, samarbejdspartnere og tilbage i tiden, gadeforeninger. Men alting får en ende.

- Det er naturligvis lidt vemodigt for mig at stå her som formand for sidste gang - det har været fantastisk og meget givende at være styrmand på den rejse cityforeningen har været på. Og jeg er stolt over det, jeg afleverer til min efterfølger.

Der bliver fundet en ny formand for foreningen, når den nye bestyrelse holder konstituerende møde i næste uge.

Der bliver holdt en afskedsreception for Nils Andersen 12. marts.