Hanne forstår ikke, at hun ikke kan få dansk pas: - Jeg bliver så ked af det

AALBORG:At man er født i Danmark af en dansk mor, har taget sin uddannelse i Danmark (på dansk) og har boet i landet i 23 år betyder ikke automatisk, at det er nemt at blive dansk statsborger.

Det har Hanne Frederiksen fra Aalborg måttet sande, efter at hun i mere end to år uden held har forsøgt at erhverve sig det rødbedefarvede pas, fortæller Ekstra Bladet.

- Jeg bliver så ked af det. Jeg har boet her i så mange år. Jeg har dansk personnummer. Min dåbsattest er dansk. At det skal være så besværligt at blive dansker, det kan jeg simpelthen ikke forstå, når man er så pæredansk, som jeg er, siger Hanne Frederiksen.

Hannes far er fra Tyskland, og derfor er hun tysk statsborger.

Hun vil gerne være dansk statsborger, fordi hun føler sig mest som dansker, men selvom hun er uddannet som anlægsgartner, skal hun bevise, at hun har bestået dansk svarende til 9. klasse.

Nu håber aalborgenseren på, at hun kan indsamle tilsagn og på en dispensation fra Folketingets Indfødsretsudvalg, så hun alligevel kan blive dansk statsborger.