Har du også set Top Gun? Her kan du være Tom Cruise for en dag

AALBORG:Er du en af de filmfans, der engang til tonerne af Berlins kæmpehit Take My Breath Away dagdrømte om have en kæreste som Kelly McGillis eller måske ligefrem om at være Tom Cruise selv, så kan du nu få drømmene til at gå i opfyldelse - sådan da.

I Aalborg Lufthavn, nede ad gangen til højre efter hovedindgangen, venter den vildeste virtual reality-oplevelse på dig - en F-16 simulator, der kan sende dig ud på den ultimative fantasy-mission som jagerpilot.

Henrik Andersen, der ejer simulatoren, fortæller, at den har et af verdens mest autentiske og komplette F-16 cockpits, tre Full-HD projektorer og et 270 graders skærmsystem, der giver dig en helt unik flyveoplevelse.

Og hvis det ikke lyder vildt nok for dig, så sker det hele lige ved siden af Flyvestation Aalborg, der ofte overflyves af rigtige F16-fly på patrulje samt selvfølgelig de store Hercules-fly, flyvevåbnets "arbejdsheste", der har base i Aalborg.

- Det er kort sagt en af de mest autentiske F16-oplevelser i verden, lover Henrik Andersen.

Han er uddannet pilot og dataingeniør og har over 20 års erhvervserfaring fra SAS og Systematic – og en passion for luftfart og teknik generelt.

Han driver virtual reality-oplevelsen sammen med Kurt ”Kukki” Andersen, der har bygget F-16 SIM Experience, som simulatoren hedder, helt fra bunden.

- Simulatorens cockpit er en nøjagtig kopi af et rigtigt F16-fly. Og fordi der er en 270 graders skærm, er man totalt omgivet af oplevelsen og får dermed fornemmelsen af, at man flyver, siger Henrik Andersen.

Snart vil du kunne mærke det i kroppen

Indtil videre er oplevelsen begrænset til billedet, der bevæger sig på skærmen, men i fremtiden bliver det endnu vildere - du vil også kunne mærke det i kroppen.

Henrik Andersen har investeret i et særligt hydrauliksystem, der gør, at F16-simulatoren kan bevæge sig, og dermed vil din flyvetur ikke længere være begrænset til kun at foregå på skærmen.

- Det betyder, at det for eksempel vil give et bump i sædet, når man sætter hjulene på landingsbanen, fortæller Henrik Andersen, der håber at få hydraulikken installeret inden for de næste tre-fire måneder.

Hvis du beslutter dig for at lege Tom Cruise for en dag, så kan du vælge mellem tre forskellige oplevelser: en mission, hvor det i en time kun er dig, der flyver, en mission hvor du og en af dine venner flyver 30 minutter hver, og en mission hvor I er fire venner, der flyver 30 minutter hver.

En mission består typisk af take-off, forskellige manøvrer i luften, bombning af jordmål og sikker landing. Undervejs bliver du guidet af Henrik Andersen, der sidder bagved dig i "cockpittet", mens du flyver.

De fleste har held til at lande pænt

Efter strabadserne runder du og Henrik Andersen oplevelsen af med debriefing og en forfriskning, mens du får pulsen ned igen.

- De fleste er helt oppe at køre, rent ud sagt. De synes, det er en fantastisk oplevelse, og de er helt høje, siger Henrik Andersen.

Det bedste af det hele er naturligvis, at selv hvis din virtuelle Top Gun-mission ender i et spektakulært styrt, så er der garanti for, at du kommer helskindet fra episoden uden at have brug for så meget som et plaster.

- Men det, der egentlig er fantastisk, er, at det faktisk lykkes for næsten alle ved hjælp af min guidning at lande flyet forholdsvis pænt, siger Henrik Andersen.

Hvis du har fået mod på at gøre Tom Cruise kunsten efter i din egen Top Gun-mission, så kan du booke din flyvetur og læse mere om priserne på hjemmesiden f-16sim.dk