Har du set eller hørt helikopterne over Nordjylland? Derfor er de i aktion

NORDJYLLAND:Hvis du har været ude i det skønne forårsvejr onsdag - eller har haft vinduerne stående åbne - har du muligvis hørt en masse helikoptere. Det gælder især, hvis du er eller har været i Skagen eller tæt på Flyvestation Aalborg.

Det lyder og ser måske voldsomt ud, men der er altså kun tale om en øvelse.

Flyvestationen - Air Transport Wing Aalborg - oplyser, at Flyvevåbnet og Specialoperationskommandoen træner i øjeblikket. Øvelsen varer et par dage, og her skal der blandt andet trænes landsætning af soldater. De skal jo kunne sættes ind ved militære opgaver, og det gælder både dag og nat. Derfor trænes der både i dagtimerne - som onsdag eftermiddag, hvor helikopterne skabte stor opmærksomhed i Skagen - samt om natten. Så vidt muligt vil øvelserne være afsluttet senest til midnat.

Der flyves med helikoptertyperne EH-101 Merlin, AS-550 Fennec og MH-60R Sea Hawk.