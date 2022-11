Har misbrugt sit kommunale kreditkort flere gange

AALBORG:Eventchefen i Aalborg Kommune, Søren Thorst, har været flittig til at svinge sit kommunale kreditkort. Og måske er det derfor, eventchefen adskillige gange er blevet bedt om at tilbagebetale beløb, han i første omgang lod Aalborg Kommune betale.

Som Nordjyske kunne beskrive mandag, har eventchef i Aalborg Kommune, Søren Thorst, haft store udgifter på sit kommunale kreditkort.

Flere har kritiseret håndteringen, fordi Aalborg Kommune ikke er i besiddelse af bilag, der dokumenterer, hvad eventchefen har købt for 38.731 på John Bull Pub.

Men det er ikke det eneste kritikpunkt.

Eventchef faktureret fire gange

Nordjyske har gennemgået bilagene til 29 betalinger på restauranter og pubber i Aalborg i perioden 2019 til 2022.

Fire gange i løbet af den periode har Aalborg Kommune sendt en faktura til Søren Thorst, efter han har svinget sit kreditkort på Strandpavillonen Kystens Perle - et spisested, der ligger på lystbådehavnen i Aalborg Vestby - fordi han havde betalt for private udgifter.

I et af tilfældene havde han blandt andet betalt for 18 store fadøl og en flaske af husets hvidvin. En udgift som Aalborg Kommune vurderede var privat.

Må ikke bruge kommunen som kassekredit

I alt er Søren Thorst blevet bedt om at tilbagebetale 5492 kroner, og det er ifølge Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, tegn på en dårlig praksis.

- Man må ikke låne fra sin arbejdsgiver, når man er offentligt ansat. Hvis du har et privat indkøb, må du ikke købe det på kommunens kreditkort. Kommunen er ikke bank for dig, siger han.

Professoren forklarer, at man i stedet bør tilrettelægge det sådan, at man som medarbejder laver et personligt udlæg og så efterfølgende får refunderet den del, der kan refunderes indenfor de kommunale regler.

- For det er ikke meningen med et kommunalt kreditkort, at der skal være brug for efterfakturering af private udgifter.

Kommunen vil ikke udtale sig

Nordjyske har i forbindelse med vores dækning af udgifterne i Aalborg Events sendt en række spørgsmål til økonomidirektør i Aalborg Kommune Tommy Christiansen.

Vi har blandt andet spurgt om, hvorfor Aalborg Kommune har efterfaktureret Søren Thorst fire gange. Hvilke regler han overtrådte, og om det er blevet indskærpet overfor eventchefen, at det er dårlig praksis at bruge sit kommunale kreditkort privat.

Direktøren ønsker ikke at kommentere på enkeltsager, fordi Aalborg Kommune i øjeblikket er i gang med en intern revision af udgifterne i eventafdelingen.

Kommunen forventer, at revisionen er færdig 5. december.