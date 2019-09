Fire biler involveret i harmonikasammenstød

NØRRESUNDBY:Et harmonikasammenstød på motorvej E45 i nordgående retning generer torsdag eftermiddag myldretidstrafikken i nordgående retning.

Der er sket et harmonikasammenstød med 4 biler på E45 i nordlig retning i Nørresundby efter tunnel. Ingen tilskadekomne. Trafikken kører på stedet men kø og forvent længere køre tid. #politidk. — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 19, 2019

Uheldet er sket mellem Nørresundby N og Motorvejskryds Vendsyssel. Et spor er spærret på grund af oprydningsarbejdet, som Vejdirektoratet forventer er færdigt tidligst klokken 17.30. Der har været to spor spærret, men oprydningen er nu nået så langt, at det ene spor er åbnet igen.