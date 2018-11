Fem biler stødte sammen i Limfjordstunnelen

AALBORG: Der skete ikke bare et men to sammenstød i Limfjordstunnelen torsdag aften omkring kl. 20.15. Hele fem biler var impliceret i de to uheld, og det gav trafikale problemer omkring tunnellen.

Uheldet skete i det østlige tunnelrør, da trafikken i forvejen var ledt derover på grund af vedligeholdelsesarbejde i det vestlige rør.

– Tre biler som var på vej mod nord stødte sammen, og kort efter skete endnu et uheld, hvor to andre biler, der også kørte i nordgående retning, stødte sammen. Der skete ingen personskade ved de to harmonikasammenstød, men der var en del buler i bilerne, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Det resulterede i en smule trafikkø omkring Limfjordstunnelen, men der var ryddet helt op på stedet kort efter kl. 21.