Morgentrafikken ramt af flere harmonikasammenstød

Opdateret 08.58 med flere detaljer

AALBORG:Morgentrafikken på motorvej E45 omkring Limfjordstunnelen er torsdag morgen udfordret af to harmonikasammenstød - ét i hver sin retning.

Først stødte 2-3 biler sammen i sydgående retning mellem Vodskov og Bouet.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Kl. 0726 anm om færdselsuheld på E 45 motorvejen sydgående nord for Nørresundby. 2-3 biler kørt sammen. Harmonikasammenstød. Redning og politi på vej. Vagtchefen Nordjyllands Politi #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 3, 2020

Her oplyser Nordjyllands Politi nu på Twitter, at der er åbnet for trafikken igen i sydgående retning.

Kort efter kl. 8 stødte flere biler så sammen mellem afkørsel 27 og 26 i nordgående retning. I første omgang oplyste Nordjyllands Politi, at der var tale om tre biler. Det viser sig, at fire biler var involveret i harmonikasammenstødet.

Politiets indsatsleder meddeler at 4 biler involveret. 1 vognbane pt. åben for trafik. Kør forsigtigt. Vagtchefen Nordjyllands Politi #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 3, 2020

Her var vejen spærret, men trafikanter kunne efter et stykke tid passere i nødsporet med forsigtighed. Lidt efter klokken 9 var der ryddet op efter uheldet.

