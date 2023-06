Harmonikasammenstød i tunnelen trak lang kø

AALBORG:Et større harmonikasammenstød i Limfjordstunnelen torsdag morgen satte en stor prop i myldretidstrafikken sydpå.

Nordjyllands Politi skriver på Twitter, at syv biler var involveret i sammenstødet, der spærrede to ud af tunnelens tre vejbaner. Ingen kom noget til ved uheldet, og klokken 8.35 var der igen åbnet for alle vejbanerne i det sydgående rør.

Det tager dog lidt tid, inden køen op mod tunnelen er helt afviklet. Den strakte ud forbi motorvejssammenfletningen ved Bouet, da den var længst.