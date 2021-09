Harmonikasammenstød med to biler og en lastbil

SVENSTRUP:To personbiler og en lastbil var ved godt 12-tiden impliceret i et færdselsuheld i krydset Hobrovej-Skipper Klementsvej i Svenstrup.

Anmeldelsen kom til Nordjyllands Politi klokken 12.30.

- Uheldet er sket ved, at en lastbil med trailer efterspændt har holdt for rødt lys på Hobrovej. Bag den holdt en personbil ligeledes for det røde lys. Nok en personbil er så kommet ad Hobrovej, men har overset de to holdende køretøjer. Derfor ramte sidstnævnte bil op bag i personbilen, som blev skubbet op bag i lastbilens trailer, forklarer vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

To personer er blevet kørt til Aalborg Universitetshospital med ambulance til et tjek for deres skader.

- De sad begge i den midterste af de tre implicerede parter - altså den personbil, der blev skubbet op i lastbilen, oplyser Poul Fastergaard, der ikke har yderligere om de to personers data

De to skulle dog ikke være kommet alvorligt til skade, men der blev en del buler ud af harmonikasammenstødet.