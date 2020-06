Harmonikasammenstød på kritisk tidspunkt ved tunnel: Ros til bilister

AALBORG:Et harmonikasammenstød ved Limfjordens munding i det nordlige spor ved 14.20-tiden fredag eftermiddag kunne have skabt alvorlige konsekvenser med masser af kødannelser, hvis ikke de implicerede bilister havde handlet resolut og fået deres biler hurtigt ud af tunnelen igen.

Derfor er der faktisk ros fra Nordjyllands Politi til bilisterne - på trods af uheldet.

- Stor ros til de implicerede parter for hurtigt at vurdere uheldet og køre videre ud af tunnel. Der nåede ikke at blive kø på stedet, lyder det fra Nordjyllands Politi på Twitter.

Harmonikasammenstødet skete lige ved indkørslen til tunnelen i nordlig retning. De tre implicerede bilister holdt stille i anden vognbane på motorvejen, men fik hurtigt aftalt, at de kørte videre og tog snakken om forsikringsforhold og skyld nord for tunnelen, hvor bilerne blev placeret i nødsporet.

Nordjyllands politi melder at der ingen personskade var ved uheldet kun materiel skade men