Harmonikasammenstød på motorvejen: Taxachauffør får bøde

AALBORG:Myldretidstrafikken omkring Aalborg blev torsdag morgen ramt af trafikuheld, der skabte større kø på motorvejen.

Kort efter klokken 06.30 skete der et harmonikasammenstød på E45 Nordjyske Motorvej i nordgående retning mellem frakørslen ved Aalborg C og frakørslen ved T.H. Sauersvej.

I den tætte morgentrafik foretog en mandlig bilist en nedbremsning. Det opdagede den kvindelige bilist bagved og fik også bremset, men bag hende kom en taxa, og her nåede chaufføren ikke at bremse. Alle tre biler stødte derfor sammen.

Den mandlige og kvindelige bilist blev begge kørt til sygehuset for at blive tjekket for skader, men umiddelbart var ingen af dem kommet alvorligt til skade.

Taxachaufføren i den bagerste bil var helt uskadt, men han er blevet sigtet for ikke at holde ordentlig afstand og kan se frem til en bøde.

Ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund, har taxachaufføren forklaret, at udsynet blev generet af en lavthængende sol.

- Men det fritager ham ikke for ansvaret, siger vagtchefen.

I forbindelse med oprydningen efter harmonikasammenstødet, blev de øvrige bilister dirigeret ned i fart. Det betød, at der opstod en kø, der på et tidspunkt nåede til frakørslen ved Svenstrup - knap ti kilometer fra uheldsstedet.

Kort før 7.30 skete der også et mindre uheld tæt ved Svenstrup-frakørslen i den sydgående retning på E45 Nordjyske Motorvej.

Her var det to biler, der stødte sammen i den tætte trafik, men her skete der kun mindre materielle skader.

Uheldet skete i den venstre vognbane, og mens der blev ryddet op efter uheldet, kom der også en del kø.