Harmonikasammenstød skaber kaos i myldretiden

AALBORG:Et harmonikasammenstød klokken 16.24 en fredag eftermiddag på Skalborg Bakke. Det er det absolut værste tidspunkt for et uheld.

Fredag eftermiddag skaber det noget nær trafikkaos på Hobrovej mod City Syd.

Uheldet er sket ud for Holger Drachmanns Vej i Skalborg.

- Vi har folk fra Færdselsafdelingen ude for at dirigere trafikken, der tilsyneladende kan passere ganske langsomt i et enkelt spor. Men det er det absolut værste tidspunkt for et trafikuheld på Hobrovej, siger vagtchef Thomas Ottesen, Nordjyllands Politi.

Der er ifølge vagtchefen ikke sket personskade i forbindelse med harmonikasammenstødet, men de fem biler skal fjernes fra uheldsstedet, og vagtchefen forudser, at der kan gå mindst en halv times tid, før der igen kan etableres noget, der nærmer sig normale trafiktilstande i området.