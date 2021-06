Hashsalg som var det pizza - nu er tre mænd dømt

AALBORG:Tre unge mænd er ved Retten i Aalborg idømt fængselsstraffe for salg af op mod 1,3 kilo hash og 22 gram kokain til en lang række kunder i Aalborg-området.

Samtidig bestemte retten, at politiet må konfiskere 83.000 kr. fra mændene - penge fra salget af hash og narko, ifølge politiet.

Hashhandlen foregik nærmest som, når man bestiller pizza til udbringning: Kunderne ringede til et mobiltelefonnummer, bestilte hash og fik det leveret med bil, ifølge politiet.

To af mændene nægtede sig skyldige, mens den tredje mand erkendte at have besiddet et halvt kilo hash. Og to af mændene modtog deres domme, mens en tredje overvejer at anke sin dom.

De dømte er: En 24-årig mand, som fik syv måneders fængsel, heraf 30 dages ubetinget fængsel. En 23-årig mand, der fik samme straf samt en udvisningsadvarsel. Dømmes han for ny kriminalitet, risikerer han at blive udvist.

Desuden blev en 22-årig mand idømt otte måneders fængsel, heraf 60 dages ubetinget fængsel, oplyser anklager Kim Kristensen fra Nordjyllands Politi..