Havde 900.000 kroner gemt i skotøjsæske: Ville sælge flere kilo kokain og hash

AALBORG: Den 26-årige Mike Holte Eppler Jensen er blevet idømt fire et halvt års fængsel for at have forsøgt at sælge store mængder kokain og hash.

Den 26-årige blev anholdt og varetægtsfængslet i marts. På det tidspunkt havde han bestilt omkring et kilo kokain og fire kilo hash hos en anden mand.

Han modtog dog aldrig de store mængder narko, for politiet nåede at anholde både narkoleverandøren og den 26-årige.

Længere tids efterforskning

Anholdelserne kom efter længere tids efterforskning mod den 26-årige samt en anden mand, hvis sag endnu ikke er afsluttet, fortæller anklager Kim Kristensen.

I Retten i Aalborg tilstod den 26-årige, at han havde bestilt kokainen og hashen med henblik på at sælge det videre.

Men den 26-årige havde dog ikke lyst til at give en uddybende forklaring i retten, fortæller Kim Kristensen.

Fandt 1,1 mio. kr

Ud over fængselsstraffen, har den 26-årige også fået konfiskeret ikke mindre end 1,1 millioner kroner - de fleste i kontanter - som politiet fandt i forbindelse med anholdelsen.

Der blev blandt andet fundet 900.000 kroner i kontanter hos mandens tidligere papfar, og ifølge den 26-årige skulle de bruges til at købe den store mængde kokain og hash for.

Derudover har han fået konfiskeret en BMW, som er købt for ulovlige midler.

Den 26-årige er ikke tidligere straffet for lignende kriminalitet. Han valgte at modtage dommen.