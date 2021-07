Haveejere er vilde med at være vilde

AALBORG:Måler man på antallet af tilmeldte haver er Aalborg Kommune lige nu landets 6. vildeste. 152 haveejere har nemlig meldt sig til det landsdækkende Slip haven fri projekt, der blandt andet støttes af Danmarks Naturfredningsforening og Rema 1000.

Projektet vil over tre år hjælpe mindst 50.000 danske haveejere med at gøre deres haver mere vilde - blandt andet ved at undlade at bruge gift og udlægge mindst 20 procent af havearealet som naturvenligt.

I Aalborg er 226.000 kvadratmeter haver indtil videre tilmeldt projektet, men opgaven med at omdanne fliser og græsplæner til noget mere naturvenligt er omfattende, erkender Danmarks Naturfredningsforening.

Her er de ti kommuner med flest tilmeldte haver Gribskov Kommune 250 Aarhus Kommune 236 Københavns Kommune 207 Odsherred Kommune 162 Odense Kommune 154 Aalborg Kommune 152 Esbjerg Kommune 123 Silkeborg Kommune 109 Halsnæs Kommune 105 Vordingborg Kommune 104

Ved tilmelding bliver hver haveejer derfor bedt om at krydse af i mindst ét af ti naturelementer, som man så modtager hjælp til at lave.

- Mange går og drømmer om en vildere have, men mangler konkret viden om, hvad vores vilde bier, sommerfugle og biller lever på og af. Blandt vores 5.500 tilmeldte haver ønsker flest inspiration til, hvordan man laver kvashegn og flotte blomsterenge. I verdens mest opdyrkede land mangler insekterne i den grad gode levesteder, men en have kan faktisk hurtigt blive et hotspot for insekter, fugle, harer og pindsvin. Vi står klar til at hjælpe alle, uanset om man omlægger dele af haven omkring parcelhuset, sommerhuset eller den ene ende af altanen, fortæller seniorprojektleder i Danmarks Naturfredningsforening, Simon Leed Krøs til en pressemeddelelse.

Aalborg ligger lige nu på en sjetteplads, hvis man ser på antallet af tilmeldte. Pr-foto

Udover Slip haven løs projektet har Aalborg Kommune også meldt sig til en konkurrence, hvor 92 kommuner dyster om at blive kåret som Danmarks vildeste og vinde 1 mio. kroner til naturprojekter.

- Aalborg Kommune ligger lunt i svinget til at blive blandt de vildeste kommuner i landet med så stor opbakning fra borgere, som vil hjælpe biodiversiteten i egen have. Jo flere kvadratmeter vi får omdannet til natur, desto større pusterum giver vi vores dyreliv, som vi ved, søger ind mod byerne. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt slipper hele eller dele af haven fri, siger Simon Leed Krøs.